Güneyde avcılar ve hayvancılar eylem yaptı

Kıbrıs’ın güneyindeki avcılar ve hayvancılar, hayvanları çalındığı gerekçesiyle sokağa indi, koyun ve keçi çalan kişilerin ceza almasını talep etti.

Eylemde konuşan Avcılar Hareketi Başkanı Nikolas Prodromou, Xylofagu köyünde Cumartesi sabahı erken saatlerde üç Kıbrıslı Türk’ün, köy sakinlerinin koyun ve keçilerini çaldığını söyledi.

Prodromou, koyun ve keçileri çalanların ikisinin vatandaşlar tarafından yakalanarak teslim edildiğini, diğerinin ise İngiliz Üsler Polisi tarafından kovalamaca sonucu tutuklandığını belirtti.

Eyleme katılımın yoğun ilgi olduğu da gözlerden kaçmadı.