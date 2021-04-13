Güneyde AstraZeneca aşılarına talep az

Kıbrıs'ın güneyinde coronavirüs salgını nedeniyle yaşananlar bugün de basın geniş bir şekilde yer aldı.

Güneydeki gazeteler, aşılama programı ile ilgili yaşanan sıkıntılara da yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “Aşılama Sarsıldı” başlıklı haberinde Güneydeki aşılama programında sıkıntılar yaşandığını, vatandaşların aşı için randevu almaları çağrısına verilen yanıtın hayal kırıklığı niteliğinde olduğunu yazdı.

Aşı çağrısının, hassas gruplara yönelik olmasına karşın, buna ilgi gösterilmediğini yazan gazete kullanılabilir dozun 7 bin 500 olmasına karşın programlanan aşı sayısının sadece bin 497 olduğuna da dikkat çekti.

AstraZeneca aşına yönelik talepte sıkıntıların yaşandığını, bazı kişilerin kendi aşılarını tercih etmek için kişisel doktorlarını bile değiştirme noktasına gittiğini yazan gazete vatandaşların AstraZenaca dışındaki aşıları talep ettiğini belirtti.

Alithia gazetesine göre Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Komitesi üyesi Petros Karayiannis, yüzde 5-10 oranında kişinin aşılama programına yanıt vermeyeceği ihtimalinden söz ederek bu kişilerin, kronik hastalıkları bulunması halinde aşı olmaya çağırdı.

Karayiannis açıklamasında ayrıca dün 225’e çıkan hastanede tedavi gören hasta sayısının artışını “endişe verici” şeklinde değerlendirdi.

AstraZenaca aşıları hakkında da konuşan Karayiannis, bu aşının faydası konusunda halkı ikna etmek için son günlerde yoğun mesai harcadıklarını da belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde sağlık personelinin yüzde 75’nin aşılandığını, hemşirelere ilişkin oranın ise yüzde 45’in altında olduğunu yazdı.

Neofitu AstraZeneca aşısı oldu

Öte yandan Alithia gazetesi DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, dün sabah AstraZeneca aşısı olduğunu yazdı.

Habere göre Neofitu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “aşı olma konusunda kendi yaş grubunun geldiğini, AstraZenaca aşısı olduğunu” belirtirken sağlık personeline de teşekkür etti.

Referans Hastanesi'ndeki doluluk oranı

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Kıbrıs'ın Güneyindeki Referans Hastanesi olarak belirlenen “Mağusa Hastanesi”ndeki doluluk oranının yüzde 92’ye ulaştığını yazdı.

Habere göre Larnaka-Mağusa Genel Hastaneler Bilimsel Müdürü Amalia Hacıyannis, hastanede dün itibarıyla 69 hastanın tedavi gördüğünü, yatak kapasitesinin ise 75 olduğunu anımsattı.

Vaka sayıları

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs'ın güneyinde, yapılan 58 bin 97 test neticesinde dün 528 vakanın belirlendiğini, kronik hastalığa sahip ancak aşı olmayan 62 yaşındaki erkek hastanın da hayatını kaybettiğini yazdılar.

Habere göre güneyde Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 273’e yükseldi.

Pandemi ışığında seçim hazırlıkları

Alithia gazetesi bir başka haberinde Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, 30 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekilliği seçim hazırlıkları çerçevesinde, coronavirüs testi pozitif olan kişilerin seçime katılma haklarını yerine getirebilmeleri için mobil oylama birimlerinin kurulmasını öngören yasa tasarısını meclise sunduğunu yazdı.

Gazete meclisin, mobil oylama birimlerine olumlu yaklaştığını belirtti.