Güney’de Astra Zeneca aşı kullanımı askıda

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Astra Zeneca aşısının kullanımını bir süreliğine askıya aldığını açıkladı.

Sıkıntının aşıların tümünde değil, yaklaşık 1 milyon dozluk ABV5300 koduyla üretilen kısmında olduğu açıklanırken, ilgili üretimden küçük bir partinin Kıbrıs'a da gönderildiği belirtildi.

Kıbrıs’ın kuzeyine iki ayrı partide gönderilen toplamda 4 bin 900 adet Astra Zeneca aşısının hangi kodlu oldukları ise henüz bilinmiyor.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Astra Zeneca aşılarının kullanımıyla ilgili herhangi olumsuz bir durum rapor edilmemesine rağmen, Avusturya Sağlık Bakanlığı’nın, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) yaptığı başvurunun sonuçları alınıncaya kadar aşıların kullanımını askıya aldı. Filelefteros'un haberine göre, bakanlık açıklamasında "Aşıyla ilgili resmi olarak herhangi bir yan etki ya da olumsuz bir durum bildirilmedi. Ancak Avusturya'da bir kişinin aşı olduktan 10 gün sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle EMA'ya yaptığı başvurunun sonuçları açıklanana kadar ilgili aşının kullanımını askıya alıyoruz" denildi.

Öte yandan yine Avusturya'da bir başka hastanın da yine aynı aşıyı kullandıktan sonra emboli ve ciğerlerdeki damarlarda sertleşme sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.

Kıbrıs ilgili kodla üretilen aşıları alan 17 AB üyesi ülke arasında bulunuyor.