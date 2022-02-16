Güneyde “Aşısızlar İçin Karantina Sona Erdi”

Güneyde dün toplanan Bakanlar Kurulu’nun, koronavirüsle mücadele konusunda alınan önlemlerde bazı esnemelere gittiği haber verildi.

Politis gazetesi, “Aşısızlar İçin Karantina Sona Erdi” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde, ülkenin epidemiyolojik tablosunun istikrara kavuşmasının, hükümetin pandemi karşısında aldığı tedbirlerde köklü değişikliklere gidilmesine yol açtığını yazdı.

Böylece koronavirüs aşılarını olmamış kişilerin iki ayın ardından önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren sahalara, tiyatrolara ve restoranlara girebileceklerini kaydeden gazete, evden çalışma oranının yüzde 25’e düşürüldüğünü, “test to stay” uygulamasının ise anaokulları ve kamuda yaygın hale getirilmesinin ise sürdüğünü kaydetti.

Güneyin en nihayetinde kısıtlamaların ani bir şekilde kaldırılmasının yolunu izlediğini ve dün toplanan Bakanlar Kurulu’nun da, Şubat ortasından itibaren aşısız kişiler için alınan önlemleri kaldırdığını yazan gazete, önlemlerin aşamalı bir şekilde kaldırılmasına dair ilk fikirlere rağmen, epidemiyoloji uzmanları ve Sağlık Bakanı’nın kısıtlamaların hemen kaldırılmasına yeşil ışık yaktıklarını belirtti.

Hedeflenen şeyin bir şekilde normal hayata geri dönülmesi olduğunu kaydeden gazete, epidemiyoloji uzmanlarının, epidemiyolojik göstergelerin istikrara kavuşmasının ardından “temkinli iyimserlik” ifade ettiklerini kaydetti.

Havalimanlarındaki önlemler

Aşısızlarla ilgili kısıtlamaların kaldırılmasının tarihinin tamamen tesadüf olmadığını, çünkü hedeflenen şeyin 1 Mart’tan itibaren, uluslararasında uygulanan önlemlere tam uyum sağlanması olduğunu yazan gazete, Bakanlar Kurulu’nun dünkü kararının ardından, uçuşların sorunsuz gerçekleştirilmesi ve havalimanlarının işleyişi açısından, 21 Şubat’tan itibaren yeni bir eylem planı uygulamaya konacağını kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un açıklamasına göre, 21-28 Şubat tarihleri arasındaki geçiş döneminde, Larnaka ve Baf havalimanlarına gelecek tüm yolcuların, ülkeye varışlarında mecburi PCR testine tabi tutulacaklarını kaydeden gazete, bunun, aşılı veya hastalığı geçirmiş kişilerin de ülkeye varışlarında PCR testi yapacakları anlamına geldiğini ifade etti.

1 Mart’tan itibaren ise, bu kişiler için herhangi bir kontrol yapılmasının gerekmeyeceğini kaydeden gazete, 28 Şubat’a kadar aşılanmamış kişilerin Kıbrıs'a varışlarından önce ve varışları esnasında teste tabi tutulacaklarını, 1 Mart’tan itibaren ise gelen yolcuların teste tabi tutulmayacaklarını ekledi.

Fileleftheros gazetesi de haberinde, aşılı yolcuların Kıbrıs’ın güneyine girişleri için negatif test sunma zorunluluklarının önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren kaldırılacağını, ancak 1 Mart’a kadarki geçiş döneminde, Kıbrıs’a gelecek 12 yaş ve üzeri tüm yolcuların, aşı geçmişlerine bakılmaksızın, ülkeye girişlerinde masraflarını kendileri karşılamak koşuluyla PCR testi yapmak zorunda olacaklarını belirtti.

Gazete 1 Mart’tan itibaren, 12 yaşa kadar çocukların ise aşılı kabul edileceklerini ve negatif test sonucu ibraz etmek gibi koşullarından muaf tutulacaklarını ekledi.

Gazete konuyla ilgili haberlere “Üç Aylık Dışlamaya Son- Eğlence Mekanları Herkese Açılıyor- SafePass’ta da Esnemeler Geliyor” başlığıyla yer verirken, Alithia ise habere “Aşısızlar İçin Yasakların Kaldırılması” başlığıyla yer verdi.