Güneyde aşılı kişilere eczanelerden ücretsiz ‘SELF-TEST’

Güneyde Sağlık Bakanlığı aşılamalarını tamamlayan kişilerin 20 Aralık’ta itibaren eczanelerden ücretsiz serbest Covid-19 testi (self-tests) alabileceklerini açıkladı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açılamaya göre "Bakanlar Kurulu kararına dayalı olarak aşılanmalarını tamamlayan kişiler 13 Aralık’tan itibaren eczanelerden ücretsiz olarak self-test kitleri alabilecekler ve her pakette beş tane self-test bulunacak.

Açıklamaya göre, gecikme nedeni Kıbrıs’ta kullanılacak self-testlerin “Omicron” da dâhil tüm mutasyonları belirlemesi yönünde gerekli adımların atılmış olduğunun güvence altına alınması.

Hak sahipleri gerekli kimlik bilgilerini ibraz ederek self-testleri Genel Sağlık Sistemine kayıtlı olan herhangi bir eczaneden alabilecekler.

Hak sahipleri tüm aşılamalarını tamamlamış olan bireylerdir. Aşılamalarını Kıbrıs’ta tamamlamış olan ve Genel Sağlık Sistemine kayıtlı olmayan bireyler her kazada açıklanacak olan noktalardan self-test alabilecekler. Self-testlerin kullanımı ve imhasıyla ilgili daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde açıklanacak.