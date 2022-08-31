Güneyde asgari ücret 940 Euro

Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Sigorta Bakanı Kyriakos Kousios, yaptığı açıklamada güneyde asgari ücretin belirlendiğini duyurdu.

Kousios yeni gelişmenin sosyal refah devleti için tarihî bir gün anlamına geldiğini vurguladı.

Asgarî Ücret 940 Euro olarak belirlendi. İstihdamın ilk altı ayı için bu tutar 885 Euro olacak. Asgarî Ücret uygulaması 1 Ocak 2023'te başlayacak. Ekonominin ve işverenlerin değişime ayak uydurabilmesi için bir geçiş dönemi öngörüldü.