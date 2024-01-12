Güneyde akıllı trafik ışıkları için ihale süreci başladı
Kıbrıs’ın güneyinde akıllı trafik ışıkları sistemi için gerekli izinlerin onaylandığı, önümüzdeki hafta ihaleye çıkılmasının beklendiği bildirildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde akıllı trafik ışıkları sistemi için gerekli izinlerin onaylandığı, önümüzdeki hafta ihaleye çıkılmasının beklendiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, özellikle Lefkoşa ve Limasol’da trafik ışıklarıyla kontrol edilen kavşaklarda trafik akışının sorunsuz devamı amacıyla akıllı ışık sistemine geçileceğini yazdı.
Gazete, akıllı trafik ışıklarının, 2024 yılı sonuna doğru 125 noktaya yerleştirilmesinin öngörüldüğünü de aktardı.
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