Güneyde 98 ölüm: 75 yaş üzerinde yoğunluk

Kıbrıs’ın güneyinde Sağlık Bakanlığı tarafından Mart-Aralık ayları arasında koronavirüse bağlı ölümlere ilişkin ayrıntılı veriler yayınlandı.

Güneyde, 11 Aralık 2020 itibariyle, COVID-19 teşhisi ile 98 ölüm rapor edildi.

Bu ölümlerin 65’i yani % 66'sı erkek, geri kalan % 34 oranında 33 ölüm ise kadınlardan oluştu.

98 ölümden 75'inde altta yatan neden olarak COVID-19 yer aldı.

En yüksek ölüm sıklığı 80-84 yaş grubunda meydana gelirken, neredeyse beş ölümden biri 75-79 yaş grubunda dikkat çekti.

Toplam 98 ölümden 35'i Kasım ayında yer alırken, son hafta COVID-19 ile enfekte olmuş 12 kişinin ölümü bildirildi. Aralık ayında kaydedilen 30 ölümden 26'sı Lefkoşa ve Limasol’da meydana geldi.