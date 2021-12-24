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Güneyde 917 yeni vaka, 2 ölüm

Güneyde 917 yeni vaka, 2 ölüm

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bugün yapılan 112 bin 532 test neticesinde 917 yeni vaka saptandığını ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son 24 saatin Covid-19 verilerini açıkladı

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bugün yapılan 112 bin 532 test neticesinde 917 yeni vaka saptandığını ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık hastanelerde tedavisi devam eden 168 hastadan 62’sinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

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