Güneyde 917 yeni vaka, 2 ölüm

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son 24 saatin Covid-19 verilerini açıkladı

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bugün yapılan 112 bin 532 test neticesinde 917 yeni vaka saptandığını ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık hastanelerde tedavisi devam eden 168 hastadan 62’sinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.