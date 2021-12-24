Güneyde 917 yeni vaka, 2 ölüm
Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bugün yapılan 112 bin 532 test neticesinde 917 yeni vaka saptandığını ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
A+A-
Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son 24 saatin Covid-19 verilerini açıkladı
Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bugün yapılan 112 bin 532 test neticesinde 917 yeni vaka saptandığını ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlık hastanelerde tedavisi devam eden 168 hastadan 62’sinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.
Bu haber toplam 720 defa okunmuştur
Etiketler : corona virüs, corona