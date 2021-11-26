Güneyde 9 ayda 159 çocuk istismarı, 780 aile içi şiddet

Kıbrıs’ın güneyinde 2021 yılı kapsamında, Eylül ayına kadarki sürede 3 bin 80 ciddi suç işlendi.

Politis gazetesi, Adalet Bakanı’nın Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’ne, adanın güneyinde 2021 yılı kapsamında ve Eylül ayına kadarki süre zarfında işlenmiş ciddi suçlara ilişkin istatistiki bilgi sunduğunu, bu verilerin 3 bin 80 ciddi suç işlendiğini gösterdiğini yazdı.

Söz konusu ciddi suçların yüzde 75,49’unun aydınlatıldığı belirtilen haberde, geçen yıl aynı dönemde işlenen ciddi suç sayısının 2 bin 28, aydınlatılma oranının ise yüzde 70,94 olduğu vurgulandı.

Suç verilerine göre 577 uyuşturucu madde davası çerçevesinde 640 suçlu yakalanırken 190 kilo hintkeneviri, 100 adet hintkeneviri bitkisi, 4,3 kilo kokain, 3,6 kilo metamfetamin ve 233 tablet tramadol ele geçirildi.

Polis 159 çocuk istismarı, 780 aile içi şiddet ve 10 insan ticareti olayını araştırırken; 6 bin 602 yabancı uyruklunu ülkeye yasadışı girmekten, 10 kişi ise kaçak göçmen taciri olmalarından ötürü tutuklandı.

Tutuklanan yabancılardan 223’ü sınır dışı edildi.