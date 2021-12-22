Güneyde 883 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde Sağlık Bakanlığı yapılan 103 bin 603 test sonucunda 883 yeni vaka saptandığını, 65 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Kıbrıs’ın güneyinde Sağlık Bakanlığı yapılan 103 bin 603 test sonucunda 883 yeni vaka saptandığını, 65 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Koronavirüs pandemisi sürecinde tespit edilen toplam vaka sayısı 147 bin 685’e, toplam can kayıpları 624’e ulaştı.
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Etiketler : corona virüs, corona