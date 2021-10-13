Güneyde 65 yaş ve üstü kişilere üçüncü doz aşılama başlıyor

Kıbrıs’ın güneyinde 65 yaş ve üstü kişilere bugün itibarıyla aşılama başlıyor.

Fileleftheros gazetesi, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca yaş kriteri ile virüse karşı hassasiyete göre üçüncü doz aşılamanın devam ettiğini ve bugüne kadar 25 bin 886 kişinin üçüncü doz aşısını yaptırdığını yazdı.

Haberde, üçüncü doz aşılama için Aşı Portalı’ndan randevu alınabileceği gibi, “walk-in” merkezlerde pazartesinden perşembeye, 08.00-13.00 saatleri arasında randevusuz aşı yaptırılabileceği anımsatıldı.

Gazete, bir başka haberinde ise, Nikos Anastasiadis’in, Genel Sağlık Sistemi’nde yapılmak istenen değişikliklere ve devlet hastanelerinin özelleştirilmesine izin vermeyeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Hastalar Birliği Federasyonu (OSAK) yetkilileriyle dün yaptığı görüşmede, “ancak cesedini çiğnerlerse” değişiklik yapılacağını ifade etti. Anastasiadis, sistemin kurulduğu felsefeyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Haberde, Anastasiadis’in hastabakıcılarla da görüştüğü ve görüşmenin ardından, hastabakıcıların alacaklarını söyledikleri tedbirleri erteledikleri kaydedildi.