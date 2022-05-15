Güneyde 6,1 milyar Euro değerinde Kıbrıslı Türk mülkü

Adanın güneyinde Kıbrıslı Türklere ait 6.1 milyar Euro değerinde mülkiyet olduğu belirtildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Kıbrıs Türk mallarının yönetim şeklinin değiştirilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Fileleftheros gazetesine göre İçişleri Bakanı Nikos Nuris konuyla alakalı bir soru üzerine, Kıbrıs Türklere ait 6,1 milyar Euro değerindeki taşınmaz malı değerlendiremediklerini ayrıca yönetim alanında da sıkıntılar olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin yıllardır idare açısından sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Nuris, yeni düzenleme için Meclis’e öneri sunduğunu belirtti.

Kuzeyde 1 milyon 453 bin dönüm Kıbrıslı Rum mülkiyeti bulunuyor. Kıbrıslı Türklerin güneyde bıraktığı mülkler ise 455 bin dönüm olarak hesaplanıyor.