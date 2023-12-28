Güneyde 60 kişi koronavirüs tedavisi görüyor

Kıbrıs’ın güneyinde, özellikle yaşlı olan 60 kişinin, koronavirüs nedeniyle tedavi altında olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, koronavirüs vakalarının devlet hastanelerinde tedavi altında olduğunu yazdı.

Habere göre Sağlık Hizmetleri Dairesi (OKİPİ) Basın Sözcüsü Haralambos Harilau konu hakkında yaptığı açıklamada, şu anda istikrarlı bir sayının bulunduğunu, sayının 60 civarında seyrettiğini belirtti.

Harilau, diğer haftalara göre koronavirüs hastası sayılarında artış olduğunu ve bunun da toplumda bir yayılmanın söz konusu olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Harilau tedavi görenlerin özellikle, 75 yaş üstü kişiler olduğunu, vakaların daha çok bakımevleri ya da huzurevlerinden geldiğini söyledi.