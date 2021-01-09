Güneyde 6 ölüm, 337 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19’tan bir günde 6 can kaybı yaşandı.

Son 24 saatte 11 bin 521 testten 337 yeni vaka duyuruldu.

Covid-19’un adada ilk görüldüğü Mart ayından bu yana güneyde ölü sayısı çoğu erkek olmak üzere 53'e ulaştı. Vaka sayısı ise 27 bin 11 oldu.

Güneyde aynı zamanda, 53'ü ağır olmak üzere 209 kişi hastanede tedavi altına alındı.