Güneyde 5 can kaybı, 2 bin 322 vaka...

Güneyde covid-19 nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği son 24 saat içerisinde 104 bin 793 test sonucunda 2 bin 322 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

Hayatını kaybedenler arasında 46 yaşında bir kadının olduğunu belirten Rum haber kaynakları, diğer 4 kişinin ise 71 yaşında bir erkek ile 74, 77 ve 84 yaşlarında 3 kadın olduğunu kaydetti.

Toplam vaka sayısının 311 bin 239, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 830'a yükseldiği belirtilirken tedavisi süren 157 kişiden 43'ünün durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.