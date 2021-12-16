Güneyde 5 -11 yaş arası çocukların aşılanmasına cuma günü başlanacak

Kıbrıs’ın güneyinde tüm bölgelerindeki Sağlık Bakanlığı Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezleri’nde 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına 17 Aralık Cuma günü başlanacak.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çocuklara aşılar telefonla alınan randevuyla yapılabilecek.

Randevular, 21 Aralık Salı günü sat 09.00’dan itibaren aşı portalı yoluyla düzenlenecek.

Çocuklar için özel olarak tasarlanan bu Merkez belirli gün ve saatlerde faaliyette olacaklar.