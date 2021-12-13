Güneyde 5-11 yaş arası aşılama başlıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında “Omikron” varyantı sebebiyle yeni önlemler açıkladı.

Güneydeki haber kaynakları, Bakanlar Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, “Omikron” varyantının yayılmasını önlemek adına yeni önlemler aldığını, önlemler arasında 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına başlanmasının da olduğunu belirttiler.

Habere göre, 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına 16 Aralık tarihinden itibaren başlanıyor.

Pozitif vakaların temaslılarına 72 saat içerisinde antijen ve 7 gün sonra da PCR testi gerçekleştirme zorunluluğu da getirilirken, 3ncü doz aşıyı alanlar bu uygulamadan muaf tutuluyor.

Omikron varyantı tespit edilen kişilerin Sağlık Bakanlığı’nca belirtilen yerlerde zorunlu karantinaya alınması da kararlaştırılırken, Kıbrıs’ın güneyine gidecek yolcuların, varış günlerinin 72 saat sonrasında zorunlu antijen testine tabi olacakları, ücretsiz sağlanacak bu testten, 3’üncü doz aşı olanların muaf tutulacakları belirtildi.

Ayrıca, 3’üncü doz için öngörülen 6 aylık süre, 5 ay iki haftaya çekildi.