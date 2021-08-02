Güneyde 493 yeni vaka, 4 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 33 bin 583 PCR ve hızlı test yapıldı. 493 yeni pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, pozitiflik oranını yüzde 1,47 olarak duyurdu.

Ölenlerin 81 yaşındaki bir kadın ve 64, 68, 76 yaşlarında üç erkek hasta olduğu açıklandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı hastanedeki 287 pozitif hastanın 88’inin durumunun ağır olduğunu, vakaların yüzde 88’inin ise aşısız kişilerden oluştuğunu duyurdu.