Güneyde 49 yaşındaki kadının arabasına bomba konuldu

Larnaka’da dün sabaha karşı, 49 yaşındaki bir kadının arabasına el bombası konulduğu ve bombanın patlamasıyla araçta büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, arabanın kadının babasına ait olduğunu ve polise verdiği ifadede, şüphelendiği kişiler olduğunu söylediğini yazdı.

Gazete, kadının aracının kullanılamaz hale geldiğini ve çıkan yangında, park halinde bulunan iki arabanın daha hasar aldığını yazdı.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.