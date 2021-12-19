Güneyde 448 yeni vaka, 1 kayıp

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 59 bin 828 test sonucunda 448 yeni vakaya rastlandı, 1 hasta hayatını kaybetti.

Güneyde Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 145 bin 161'e, toplam can kayıplarının da 620'ye ulaştığını açıkladı.

Tedavi görmekte olan hasta sayısının 175, durumu ciddi olanların sayının da 60 olduğu kaydedildi.