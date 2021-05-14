Kıbrıs'ın güneyinde 30 yaş ve üstü 7 bin kişiye AstraZeneca aşısı

Güney’de yayın yapan Alithia gazetesi, AstraZeneca aşısı olmak isteyenler için, yaş kriterine bakılmaksızın haftada bir veya daha fazla randevu açılması için yeşil ışık yakıldığını yazdı.

Haberde, özel doktorlar tarafından şu ana kadar 30 yaş ve üstü 7 bin kişiye AstraZeneca aşısı verildiği belirtildi.

İşletmelerin yüzde 73’ü pandemiden olumsuz etkilendi

Gazete, bir diğer haberinde ise, “CMRC CYPRONETWORK” adlı şirket tarafından yapılan araştırmaya göre, Güney’deki işletmelerin yüzde 73’ünün pandemiden olumsuz etkilendiğini yazdı.

Haberde, her 10 işletmeden 6’sının, Kıbrıs Hükümeti’nin işletmeler için aldığı destek tedbirleri konusunda olumlu görüş belirttiği kaydedildi.