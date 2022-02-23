Güneyde 3 ölüm, 2167 yeni vaka

Yaşları 74 ile 81 arasında değişen 3 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 96 bin 880 test sonucunda 2 bin 167 yeni vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 313 bin 406'ya, toplam can kayıplarının 833'e ulaştığını açıkladı.

Hastanede tedavi gören 161 hastadan 13'ünün entübe, 30'unun sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Hastaların yüzde 64.38’inin aşısız olduğu da kaydedildi.