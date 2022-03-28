Güneyde 3 can kaybı, 6494 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği son 24 saat içinde 115 bin 930 test sonucunda 6 bin 494 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 416 bin 514’e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 930'a ulaştığı Güney Kıbrıs'ta, tedavisi süren 190 hastanın 21'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin 80 ve 90 yaşlarında iki erkek ile 77 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.