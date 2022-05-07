Güneyde 3 bin 664 yabancı öğrenci

Kıbrıs’ın güneyindeki üniversitelerde toplam 3 bin 664 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görüyor.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs’ın güneyindeki üniversitelerde şu anda 14 ülkeden 3 bin 664 yabancı uyruklu öğrencinin bulunduğunu, ilk sırada ise Hindistan’dan gelen öğrencilerin yer aldığını yazdı.

Gazete, Hindistan’dan bin 293 öğrencinin Kıbrıs’ın güneyindeki üniversitelerde öğrenim görmekte olduklarını belirtirken, ardından 787 öğrenciyle Nepal ve 235 öğrenciyle Bangladeş’in yer aldığını aktardı.