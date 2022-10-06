Güneyde 29 bin 377 kişi 'uzamış' Covid yaşıyor

Kıbrıs’ın güneyinde korona virüs hastalığı geçiren 29 bin 377 kişi “long covid” (uzamış covid) sendromu etkileri yaşıyor.

En az 29 bin 377 kişinin geçtiğimiz Eylül ayına kadar “uzamış covid sendromu” tanısı aldığını yazan Fileleftheros gazetesi, korona hastalığı geçiren bu kişilerin yüzde 97’sinin yorgunluk, yüzde 73’ünün kas ve iskelet ağrıları, yüzde 71’inin nefes darlığı, yüzde 52’sinin kafa karışıklığı/düşünce zorluğu, yüzde 39’unun endişe, yüzde 31’inin ise korku yaşadıklarını belirtti.

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19'la ilgili araştırmanın sonuçları dün düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 79’unun aşılı olması da dikkat çekti.