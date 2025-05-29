Güneyde 26 bin çocuk fakirlik tehlikesi altında
Kıbrıs’ın güneyinde 26 bin çocuğun fakirlik tehlikesi altında olduğu bildirildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde 26 bin çocuğun fakirlik tehlikesi altında olduğu bildirildi.
Haravgi gazetesi, Eurostat verilerine göre bu rakamın, güneydeki çocuk nüfusun yüzde 14,8’ine denk geldiğini ve AB düzeyinde, bu oranın yüzde 24,2 olduğunu yazdı.
Haberde, en yüksek oranın yüzde 35,1 ile Bulgaristan'da olduğu ifade edildi.
Foto: Arşiv
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