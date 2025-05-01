Güneyde 2024’te aylık ortalama gelir 2 bin 487 Euro’ya yükseldi

Kıbrıs’ın güneyinde geçtiğimiz 2024 yılında çalışanların aylık brüt ortalama kazancı yüzde 5,3 artarak 2.487 Euro’ya yükseldi.

Cyprus Mail’in haberine göre bu veriler, dün Devlet İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan geçici verilere dayanıyor.

2024’ün dördüncü çeyreğinde ise aylık brüt kazançlar 2 bin 813 Euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde 2 bin 680 Euro idi. Böylece yıllık bazda yüzde 5’lik bir artış kaydedildi.

Mevsimsel dalgalanmalar dikkate alındığında, kazançlar 2024’ün üçüncü çeyreğine göre yüzde 1,2 oranında arttı.

Erkekler 2 bin 979, kadınlar 2 bin 606 euro

2024’ün dördüncü çeyreğinde erkek çalışanlar ortalama 2 bin 979 Euro kazanırken, kadın çalışanların ortalaması 2 bin 606 Euro oldu. Erkeklerin kazançları 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 4,3, kadınların ise yüzde 5,9 oranında arttı.

2024 genelinde tüm çalışanlar için aylık brüt medyan kazanç 1887 Euro olarak belirlendi.

Veriler, çalışanların önemli bir kısmının aylık 1500 Euro’nun altında gelir elde ettiğini de ortaya koydu. Toplamda çalışanların yüzde 38’i bu gelir diliminde yer aldı; bu oran kadınlarda yüzde 42, erkeklerde ise yüzde 34 olarak kaydedildi.

Kıbrıslı çalışanların yüzde 32’si 1.500 Euro’nun altında kazanırken, Kıbrıslı olmayan çalışanlar arasında bu oran yüzde 50’ye çıktı.

Aylık 1500 ila 2 bin 999 Euro arasında kazanan çalışanlar toplam iş gücünün yüzde 38’ini oluşturdu.

Çalışanların yalnızca yüzde 5’i aylık 6 bin Euro veya daha fazla gelir elde etti. Bu oran Kıbrıslı olmayanlar arasında yüzde 7’ye kadar çıktı.

Bu veriler, sosyal sigorta kayıtlarına dayanıyor ve temel maaş, hayat pahalılığı ödeneği, fazla mesai, ikramiye ile düzenli ve düzensiz diğer ödemeleri kapsıyor.

Pandemi döneminde Çalışma Bakanlığı tarafından sağlanan destek programlarından elde edilen gelirler bu verilere dahil edilmedi.

İstatistik dairesi, bu kazançların sosyal güvenlik ve vergi kesintileri öncesi brüt gelirleri yansıttığını belirtti. Ayrıca, 2024 ve sonrası verilerinin geçici olduğunu ve ileride revize edilebileceğini ekledi.