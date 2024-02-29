Güneyde 20 aylık bebek kızamık teşhisiyle Makarios Hastanesi’nde tedavi görüyor

Kıbrıs'ın güneyinde 20 aylık bebeğin, kızamık teşhisiyle Makarios Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, iki yıldan sonra ilk kez Kıbrıs’ın güneyinde kızamık vakası tespit edildiğini ve ailenin, bebeğe kızamık aşısını yaptırmadığını ifade ettiğini yazdı.

Haberde, kızamık aşısının 12-14’üncü aylarda yapılması zorunlu olan bir aşı olduğu ve güneydeki çocukların yüzde 95’inin aşılı olduğu kaydedilirken, 2 yıldan sonra ilk defa görülen bu vakanın, sağlık birimlerini harekete geçirdiği ifade edildi.