Güneyde 2 can kaybı, 126 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde 2 kişinin Covid 19'dan hayatını kaybettiği son 24 saatte yapılan 44 bin 460 testle 126 yeni vaka belirlendi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplam vaka sayısı 122 bin 263'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 561'e yükselirken, tedavisi süren 51 hastanın 20'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin 76 ve 80 yaşlarında iki erkek olduğu belirtildi.