Güneyde 1764 yeni vaka, 4 yeni can kaybı

Güneyde son 24 saatte yapılan 80 bin 454 test sonucunda 1764 yeni Covid-19 vakası saptandı ve 4 yeni can kaybı oldu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, şu anda 160 hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 37’sinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Yeni vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 304 bin 425 vaka tespit edilmiş olurken, toplam ölüm sayısı da 823’e yükseldi.