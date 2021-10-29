Güneyde 160 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 57 bin 738 test sonucunda 160 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 57 bin 738 test sonucunda 160 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, can kaybı yaşanmadı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 571'de kalırken, toplam vaka 124 bin 177'ye ulaştı. Tedavisi süren 60 hastanın 22'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
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Etiketler : corona virüs, corona