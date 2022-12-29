Güneyde 160- 240 TL, Kuzeyde 280- 330 TL

▶ Kırmızı ete ilişkin hükümetin ‘ucuzlatacağız’ söylemleri, ‘lafta’ kaldı… Kuzeyde kilosu 280 TL’den başlayan kuzu şişin fiyatı, güneyde yeni yıla özel yapılan zamma rağmen en fazla 240 TL’de kaldı.

Fehime ALASYA

Yeni yıl arifesinde kırmızı et fiyatları seyrini korurken, satışlar ‘yeteri kadar’ hareketlenmedi. Kimi kasaplar tüketicinin güneye kaydığını ifade ederken, kimileri çeşitli kampanyalarla satışları canlandırmaya çalıştı.

Market kasaplarında 330 TL’yi geçen kırmızı et fiyatları, kasaplarda en fazla 280 TL’ye satışa çıkarken, güneydeki fiyatların 160 TL’den başlayıp en fazla 240 TL’ye çıktığı görüldü.

Kasaplarda 275 TL civarında olan kuzu şişin kilosu, bazı market kasaplarında 350 TL’ye çıkarken, az yağlı dana kıymanın kilosu kasaplarda 230 ila 260 TL arasında fiyat bulurken, market kasaplarında 319 TL’yi gördü.

Kuzu pirzolanın kilosu ise kasaplarda 250 TL ila 280 TL arasında farklılık gösterdi. Kasaptan kasaba fiyatı farklılık gösteren bir diğer ürün ise pastırma oldu. Pastırmanın kilo fiyatı ise kasaplarda 200 ila 300 TL arası değişkenlik gösterdi.

Güneyde 160 TL ile 240 TL civarı!

Kasapların ‘vatandaş güneyden alışveriş yapıyor’ serzenişi üzerine, gözler güneydeki et piyasasına çevrildi.

Güneyde uzun süredir kilosu 7,99 Euro yani 160 TL civarında olan etin kilosu, 11,95 Euro yani 239 TL’ye çıktı. Bazı market kasaplarında 9,99 Euro yani 200 TL civarı fiyatlar görüldü.

Ette beklenen satışlar yok, kasaplar da çözüm bekliyor

Kimi kasaplar yeni yıl arifesinde satışların çok az da olsa hareketlendiğini ifade ederken, birçok vatandaşın et alışverişini güneyden yaptığını dile getirdi.

Bu durumun önlenmesi gerektiğini savunan kasaplar, devletin vatandaşın cebine yansıyacak düzenleme yapması gerektiğine vurgu yaptı.

Kimi kasaplar et fiyatlarında ‘bütün veya yarım kuzu’ kampanyası yaparken, kuzunun kilosunu sözü geçen kampanyadan 180- 185 TL civarından satışa sunduğunu belirtti. Bu kampanyaya yoğun ilginin olduğu ifade eden kampanya sahibi kasaplar, “Kilo ile satışlarımız neredeyse durdu” dedi.

Kimi kasaplar müşterisinin talebine göre bu kampanyaya dahil olmadığını anlatırken, vatandaşın artık et almaya korktuğunu ifade etti.

KASAPLAR NE SÖYLEDİ?

Mehmet Kermeoğlu- Kermeoğlu Et Pazarı:

“Fiyatlar daha da yukarıya çıkarsa hiç et satamayacağız”

“Fiyatlar daha da yukarıya çıkarsa hiç et satamayacağız. Şimdi yeni yıl nedeniyle satışlar hareketlendi ama Ocak ayında artık oturacağız, satışlar düşecek. İnsanlar ödendi, alıp buzluğuna koydu. Herkes şimdi fazla fazla alıyor, ama sonrasında bu satışlar düşecek. Piyasada hayvan sıkıntısı yok. Bu yarım ve tam kampanyasına talep çok fazla.”

Mustafa Cumhur- Cumhur Kasap:

“Fiyatlar aşağıya çekilmeli, vatandaş güneyden alışveriş yapıyor… Bu devletin ayıbı”

“Bu fiyatlar artarsa esnaf daha da biter, satış artık olmaz. Yeni yıl arifesinde piyasada hiç hareketlilik yok. Halkın %80’i güneyde alışverişte… Esas bunlarla ilgili çalışmalar yapılmalı, piyasa ona göre düzenlenmeli. Bu durum tamamen devletin ayıbıdır. Fiyatlar ucuzlamalı ki tüketici kuzeyden alışveriş yapabilmeli.”

Caner Kasap:

“Artık bu fiyatlar düşmeli, başka çaresi yok”

“Satışlar biraz da olsa hareketlendi. Güneyden alacak olanlar alsın, o zaman belki görürler, bir düzenleme yaparlar, biz de düzgün fiyata et alıp da satarız. Çok iş yok, zaten çok iş olsa yeterli malzememiz olmuyor. Bizde böyle tam veya bütün kampanyası yok ama bu durum ‘çaresizlikte çare, bir kurtuluş çırpınış.’ Yeni yıl akşamı için değil, normal zamanda işe yarayan bir kampanyadır belki. Artık bu fiyatlar düşmeli, başka çaresi yok.”

KASAP DÜKKANLARINDA KİLO FİYATLAR NE?

Kuzu but (Kemikli): 250- 280 TL arası

Kemiksiz Kuzu Şiş: 275 TL civarı

Dana kıyma (Az yağlı): 230- 260 TL arası

Dana kıyma (Yağsız): 275- 280 TL arası

Kuzu pirzola: 250- 280 TL arası

Döş: 185- 200 TL arası

Pastırma: 200- 300 TL arası

MARKET KASAPLARINDA KİLO FİYATLAR NE?