Güneyde 1500'den fazla kişi HIV taşıyıcısı

Kıbrıs’ın güneyinde bugün bin 500’den fazla kişinin HIV virüsü taşıdığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, güneydeki HIV virüsü rakamlarına yer verdiler.

Habere göre güneyde 2015 yılında 80 kişinin HIV virüsü taşıdığı ifade edildi.

Gazete Ocak-Ekim aylarını kapsayan bu yıl ise rakamın 172 olarak belirlendiğini yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada 2021 yılında toplam 148 kişide HIV virüsü tespit edildiğini söyledi.

Hacıpandelas açıklamasında ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, BM’nin HIV ve AIDS ile ilgili hedeflerinin 2030’a kadar sağlanmasına ilişkin taahhüdünden söz etti.

Alithia gazetesi ilgili haberinde güneyde bugün bin 579 kişinin HIV virüsü taşıdığını bunlardan 784’nün (yüzde 49.7) de Kıbrıslı olduğunu yazdı.