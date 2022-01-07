Güneyde 14 günde 28 binden fazla vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 14 gün içerisinde 28 bin 414 yeni koronavirüs vakası belirlendi.

Kıbrıs Rum haber kaynakları, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Gözetim Raporu’na dayanarak güneyde son 14 gün içerisinde 28 bin 414 yeni vaka belirlendiğinden söz etti.

güneyde 3 Ocak tarihine kadar, toplam 172 bin 928 Covid-19 vakası belirlenirken 647 kişi de hayatını kaybetti.

Ulusal Gözetim Raporu’na göre 25 bin 855 Covid-19 vakasının yaş ortalaması 28 olarak kaydedilirken, bunların yüzde 52.3’ünün kadın, yüzde 47.7’sinin ise erkek olduğu bildirildi.

Kıbrıs’ın güneyinde son 14 gün içerisinde 165 bin 680 PCR, 1 milyon 280 bin 12 de hızlı test yapıldı.

518 ölümden 396’sı aşısız

Güney Kıbrıs’ta 1 Ocak 2021’den 4 Ocak 2022’ye kadar koronavirüs kaynaklı 518 ölümden 396’sının aşısız olduğu ifade edildi.

Ulusal Gözetim Raporu’na göre, nihai ölüm nedeni Covid-19 olan kişi sayısı 518 ve bu kişilerden 396’sının aşı geçmişi bulunmuyor.

Bu kişilerden 48’inin tam aşılı olduğu ancak ikinci dozunun üzerinden 5.5 ay geçmediği, 36’sının ise tam aşılı olduğu ancak ikinci dozu üzerinden 5.5 ayı geçtiği ve kısmi aşılı olduğu ifade edildi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’na göre Mart 2020’den 4 Ocak 2022 tarihine kadar Covid-19 kaynaklı 741 ölümden yüzde 63.7’si (472) erkek, yüzde 36.3’ü (269) kadın hastalar.

741 ölümden 647’sinin (yüzde 87), Covid-19 hastalığına bağlı ölümler olduğu belirtilirken COVID-19 hastalığına bağlı toplam ölüm sayısının yüzde 63.4’ünün (410) erkek, yüzde 36.6’sının (237) ise kadın olduğu da ifade edildi.

Toplam ölü sayısının yüzde 50’si, ortalama ölüm yaşı 77 ve ortalama yaş 76 olmakla birlikte 69-85 yaş arasında.

Güneyde Ağustos 2021’deki ölüm sayısı Aralık 2020 (90) ve Ocak 2021’e (86) göre daha fazla olup 95 olarak kaydedildi.

Pandeminin başladığı günden bugüne kadar en yüksek rakamların görüldüğü üç aylık yüzdeliğin, toplam ölüm sayısının %37’sine denk geldiği de ifade edildi.

Buna göre, Nisan 2021’de yüzde 9 oranıyla 66; Mayıs 2021’de yüzde 8’le 59 ve Temmuz 2021’de yüzde 7’yle 49 ölüm gerçekleşti.

Covid-19 hastalığına bağlı ölümlerin en fazlası yüzde 34.3 (222 kişi) ile Limasol bölgesi; yüzde 31.2 (202) ile Güney Lefkoşa; yüzde 18.2 (118) ile Larnaka; yüzde 9 (58) Baf; yüzde 5.9(38) ile “Mağusa Bölgesi’nde” yaşandı. Yaşanan 6 (yüzde 0.9) ölümün ise belirsiz ikamet, 3’nün (yüzde 0.5) yurt dışıyla ilgili olduğu ifade edildi.