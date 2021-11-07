Güneyde 133 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte gerçekleştirilen 39 bin 447 test sonucunda 133 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte gerçekleştirilen 39 bin 447 test sonucunda 133 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı yaşanmadı.
Hayatını kaybedenlerin sayısının 576'da kaldığı Kıbrıs’ın güneyinde, toplam vaka sayısı ise 125 bin 947'ye ulaştı.
Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, tedavisi devam eden 69 kişiden 23'ünün durumunun ciddi olduğunu bildirdi.
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