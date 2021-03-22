Güneyde 131 bin 623 kişi aşılandı

Kıbrıs’ın güneyinde 21 Mart tarihine kadar 37 bin 109 kişiye ikinci doz olmak üzere, toplam 131 bin 623 kişiye aşı yapıldı.

Kıbrıs’ın güneyinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, savunmasız gruplara mensup 1.714 kişinin de ilk dozla aşılandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, 225 yatalak kişinin de evde aşılandığını duyurdu.

Aşı Portalı pazartesi günü AstraZeneca için yeni randevulara açıldı



Aşı Portalı pazartesi günü AstraZeneca için yeni randevulara açıldı. Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, portalın sadece 16-18 Mart’ta randevularını kaçıranlara açıldığını duyurdu.



Bakanlık AstraZeneca randevularını, Avrupa Tıp Ajansı ve Dünya Sağlık Örgütü’nden aşının güvenliğiyle ilgili yeşil ışık gelene kadar durdurmuştu.



İki otoritenin geçen haftaki açıklamalarından sonra Kıbrıs aşı planına devam etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı vatandaşlara yeni randevu almaları çağrısı yaptı. Sağlık Bakanlığı, aşının, ülkenin en kısa zamanda normale dönmesinde faydalı olacağını belirterek vatandaşlardan aşılarını yaptırmalarını istedi.



Bu arada cumartesi günü 66 yaş ve üzerindekilere aşı portal açıldı. Sağlık Bakanlığı bir saat içerisinde 9.934 randevudan 6.270’ine randevu verildiğini bildirdi.



Öte yandan Tıp ve Kamu Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Olga Kalakouta, Eczacılık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Elena Panagiotopoulos, Bakanlık Danışmanı Dr. Christos Petrou, Kıbrıs Üniversitesi İlaç Kimyası Öğretim Üyesi ve Hastalar Birliği Başkanı Marios Kouloumas, cuma günü düzenledikleri basın toplantısında, halktan Covid-19’a karşı aşılarını yaptırmalarını ve aşılar konusunda seçici olmamalarını istedi.