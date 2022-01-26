Güneyde 126 Omicron vakasının hiçbiri hastaneye yatmadı

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Omicron varyantı Kıbrıs’ta çok yaygın ve yeni vakalarda çok baskın duruma ulaştı.

Özellikle güneyde, 21 Ocakta kaydedilen 192 vakanın 165’nin yani %86’sın Omicron varyantından oluştuğu kaydedildi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’na göre, 09 Ocak 2022 – 16 Ocak 2022 döneminde kaydedilen 133 örnekten 126 örnek Omicron varyantı, 7’si Delta varyantı olurken Omicron varyantı oranı %94,7 olarak belirtildi. Buna rağmen 126 kişinin hiç birinin hastaneye giriş yapmadığı belirtildi.

Bunun yanı sıra, 1 Ocak 2022 – 17 Ocak 2022 döneminde hastanelere gönderilen 59 örnekten 39’unda Omicron, 7’sinde Delta varyantı belirlenirken 13 örnek yeterli düzeyde tanımlanamadı.

Bundan önceki haftalarda güneyde 435 Omicron varyantına rastlandı.

15 – 21 Ocak dönemindeki veriler temelinde, en çok vaka 6 – 11 yaş grubunda 13.997 örnekte 1.751 olarak açıklanırken bunu 1417 vaka ile 35 - 39 yaş grubu ve 1.359 vaka ile 30 - 34 yaş grubu izledi.

Bunun dışında, 15 – 24 Ocak döneminde alınan örnekler temelinde 1.690 vaka kaydedilirken 8 – 14 Ocak döneminde 567 ithal vakaya rastlandı.

Hastanelerde tedavi gören COVID-19 hastalarının çoğu aşısız

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, güneydeki hastanelerde tedavi gören COVID-19 hastalarının çoğu aşısız.

Bakanlığa göre 25 Ocak'ta hastanelerde bulunan COVID-19 hastalarının %78’i aşılanmış değildi.

Açıklamaya göre, COVID-19 hastalarının %3’ü tam aşılanmışken %10’unun ikinci doz aşılarının ya da tek dozluk Johnson-Johnson aşısı yaptırmış olanların üzerinden beş ile beş buçuk ay geçmiş olduğu belirtildi.

Diğer %3 kısmen aşılanmışken %1’i takviye aşılarını olduktan 14 gün sonra hastalandı. Geriye kalan %5 hasta ise takviye olduktan 14 gün ya da daha sonra hastalanan kişilerden oluşuyordu.

Sağlık Bakanlığı hastanelerde tedavi görmeye devam eden post COVID-19 hastalarının bu sayılar arasında bulunmadığını belirtti.