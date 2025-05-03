Güneyde 12 ölümlü trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti
Kıbrıs’ın güneyinde bu yılın başından 30 Nisan’a kadar meydana gelen ölümlü trafik kazalarında 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde bu yılın başından 30 Nisan’a kadar meydana gelen ölümlü trafik kazalarında 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Alithia’nın Rum polisinin açıklamasına dayandırdığı habere göre trafik kazalarında ölenlerin 4’ü motosiklet, biri bisiklet, 3’ü emniyet kemeri takmayan araba sürücüsü, 3’ü ise yaya idi.
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Etiketler : güney kıbrıs, ölümlü trafik kazası