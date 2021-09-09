Güneyde 12 aylık bebek Coronavirüsle mücadele ediyor

Coronavirüsün yol açtığı ‘multisistem inflamatuar sendromu’ nedeniyle komplikasyonlar yaşayan ve güneyde Makarios Hastanesi’nde tedavi gören 12 aylık bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Makarios Hastanesi Pediatri Kliniği Müdürü Avraam İlias, çocuğun bu sabah solunum cihazından çıkarıldığını açıkladı.

İlias, PIK’e yaptığı açıklamada, ‘multisistem inflamatuar sendromu’ geliştiren 2 çocuğun daha tedavi gördüğünü, birinin 2 gün önce, diğerinin ise dün taburcu olduğunu belirtti. PIK’in haberine göre; Covid departmanında kötü zatürre geçiren bir genç daha tedavi altında bulunuyor ve sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edildi. İlias, hem koronavirüs hem de diğer viral enfeksiyonlar nedeniyle kış döneminin kötü geçeceği konusunda uyarı yaptı.(PIK)