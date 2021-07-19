Güneyde 1056 yeni vaka

Son 24 saatte COVID-19’dan 5 kişi hayatını kaybetti. Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre hayatını kaybedenlerin 4’ü 35, 66, 77 ve 88 yaşlarında erkek hastalar, 1’i ise 92 yaşındaki bir kadın hasta oldu.

228 kişinin tedavisine hastanede devam edildiği bildirildi.