Güneyde 1056 yeni vaka
Güneyde yapılan 69. 464 PCR ve hızlı test sonucunda 1.056 yeni vaka tespit edildi. Pozitiflik oranı yüzde 1.52 olarak açıklandı.
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Son 24 saatte COVID-19’dan 5 kişi hayatını kaybetti. Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre hayatını kaybedenlerin 4’ü 35, 66, 77 ve 88 yaşlarında erkek hastalar, 1’i ise 92 yaşındaki bir kadın hasta oldu.
228 kişinin tedavisine hastanede devam edildiği bildirildi.
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Etiketler : covid-19, vaka, Covid Kıbrıs