Güneyde 100 yeni vaka

Güneyde 100 pozitif, 0.23’lük pozitiflik oranı Kıbrıs’ın güneyinden Covid-19’la ilgili yüz güldüren sonuç geldi.

Güneyde 43 bin 478 testte 100 pozitif vaka belirlendi, can kaybı olmadı, yüzde 0.23'lük bir pozitiflik oranı oldu.

Kuzeyde son 24 saatte aynı oran yüzde 1.28 oldu. Güneye hastanelerde 112 hasta Covid-19 tedavisi görüyor, 45’i yoğun bakımda, 20 hastanın da entübe olduğu öğrenildi.