Güneyde 100 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde 43,478 test yapıldı, 100 yeni pozitif vaka tespit edildi. Güneydeki pozitiflik oranı 0.23 olarak açıklandı.
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Güneyde 100 pozitif, 0.23’lük pozitiflik oranı Kıbrıs’ın güneyinden Covid-19’la ilgili yüz güldüren sonuç geldi.
Güneyde 43 bin 478 testte 100 pozitif vaka belirlendi, can kaybı olmadı, yüzde 0.23'lük bir pozitiflik oranı oldu.
Kuzeyde son 24 saatte aynı oran yüzde 1.28 oldu. Güneye hastanelerde 112 hasta Covid-19 tedavisi görüyor, 45’i yoğun bakımda, 20 hastanın da entübe olduğu öğrenildi.
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