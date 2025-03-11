Güneyde 10 yılda 41 kadın cinayeti işlendi

Limasol Üniversitesi (UoL) ve Aile İçi Şiddeti Önleme ve Mücadele Derneği (SPAVO) tarafından düzenlenen toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı etkinlikte, Kıbrıs'ın güneyinde son 10 yılda 41 kadın cinayeti işlendiği belirtildi.

Etkinlikte, Akdeniz Cinsiyet Çalışmaları Enstitüsü'nün (MIGS, 2024) raporuna göre, Kıbrıslı kadınların %36,1'inin fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı, %44,5'inin partneri tarafından istismar edildiği vurgulandı.

Üniversite, 6 Mart'ta düzenlenen Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde "Mazeret Yok" sloganıyla, her türlü şiddet biçimiyle mücadele etme kararlılığını yineledi. Limasol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Theodoros Panayiotou, "Kadına yönelik şiddet sadece bir kadın sorunu değil, bir insan hakları sorunudur" dedi.

Üniversite, SPAVO ile ilgili bir taahhütname imzalayarak bu konudaki bağlılığını resmileştirdi.