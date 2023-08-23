Güney, yakıt sorunu nedeniyle enerji paylaşımını durdurdu

Yatırım ve bakım eksiklikleri nedeniyle Teknecik Elektrik Santrali’nin üretemediği 70 MW’lık enerjiyi Kıbrıs’ın kuzeyine sağlayan güney, enerji paylaşımını sonlandırdı, “KKTC” karanlığa gömüldü.

YENİDÜZEN’e konuşan EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, güneyin yakıt sorunu nedeniyle artan enerjini yükünü karşılamakta zorlandığını, bu nedenle kuzeye elektrik enerjisi paylaşımını durdurduğunu söyledi.

Şu anda 70 MW’lık bir açığın oluştuğunu belirten Tuğcu, “Yatırım ve bakım eksiklikleri nedeniyle 2 makine ve gaz trübünleri bozuldu. Türkiye’nin verdiği jeneratörler bozuk. Termik santraller bakımsızlıktan 120 MW yerine 84 MW üretebiliyorlar. 2 dizel jeneratör bozuk, bu yüzden 10 MW üretebiliyorlar” bilgilerini paylaştı.

Tuğcu, “EL-SEN bunun yaşanabileceğini çok önceden beridir söylüyordu. Maalesef yine yanılmadık” dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde şu anda dönüşümlü elektrik enerjisi kesintileri yaşanıyor.

Söz konusu durumun gün boyu sürmesi bekleniyor...

Öte yandan konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CTP Milletvekili Devrim Barçın, güneyin enerji paylaşımını durdurduğuna değindi, “ihtiyaç olduğunda Güneye elektrik verebilme noktasında olan kurumumuzu 4 yılda ne hale getirdiler” diyerek isyan etti. Barçın, KIB-TEK ve UBP – YDP – DP Hükümeti’nin sorunları dert edip, bir açıklama bile yapmaktan kaçındığına da vurgu yaptı.