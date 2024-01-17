“Güney Mesarya ve Lurucina’ya ambulans gitmiyor”

Eski Sağlık Bakanlarından, CTP Milletvekili Filiz Besim, 112 Ambulans Ağı’nın her geçen gün zayıflatıldığına dikkat çekerek, Ercan’daki acil biriminin kaldırıldığını, bu nedenle Güney Mesarya ve Lurucina’ya (Akıncılar) ambulans gitmediğini açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Besim, “Emekli olan ambulans şoförlerinin yerine şoför alınmıyor. Hem şoförlerin hem de sağlık çalışanlarının eğitimi yapılmıyor. Ambulanslar eskimiş, kullanılmaması gereken işlerde kullanılıyorlar. 112 komuta merkezinde sürekli hekim yok; 112 Ambulans Ağı’nın sorumlu Hekimi yok” diyerek isyan etti.

Filiz Besim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her şey ama her şey elimizin altından kayıp gidiyor… Ülkenin en iyi çalışan, en yaşamsal organizasyonu 112 Ambulans Ağı her geçen gün zayıflıyor/zayıflatılıyor.

Emekli olan ambulans şoförlerinin yerine şoför alınmıyor. Ambulans ağına giden şoförlerin 2019’dan beri eğitimi yapılmıyor. Uzun bir süredir 112 Ambulans Ağındaki paramediklerin (sağlık çalışanlarının) da eğitimi yapılmıyor.

Ambulanslar eskimiş…

Ambulanslar kullanılmaması gereken işlerde ( taburcu hasta sevki, diyaliz hastası taşıma gibi) kullanılıyor.

112 komuta merkezinde sürekli hekim yok. Ki bu konu hasta sevklerinin doğru yönlendirilebilmesi için çok önemlidir. 112 Ambulans Ağı’nın sorumlu Hekimi yok.

Ercan’dan kaldırılan 112 Ambulans Birimi nedeniyle Güney Mesarya’da Lefkoşa’dan Akıncı’lara kadar Ambulans yok.

Yapmayın arkadaşlar, bu sistemler bu ülkede çok büyük emekler verilerek kuruldu.

Benim bunları yazarken bile elim değil, yüreğim titriyor.”