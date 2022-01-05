Güney, Merck (MSD) isimli Coronavirüs hapını bekliyor

Coronavirüs nedeniyle son 24 saatte 5 vatandaşını kaybeden ve 5 bin 457 yeni vaka saptayan Kıbrıs Cumhuriyeti, Pfizer’in geliştirdiği Merck (MSD) isimli koronavirüs hapını bekliyor.

Alithia’nın, Eczacılık Dairesi Müdür Vekili Elena Panayotopulu’ya dayandırdığı habere göre, Pfizer tarafından geliştirilen Merck, günlük vakaların 4 haneli rakamlarda seyrettiği Güney Kıbrıs’ta önümüzdeki hafta ulaşacak.

Aynı gazete, özel ve devlet laboratuvarlarındaki iş yükü nedeniyle PCR ve hızlı test sonuçlarının gönderilmesinde gecikmeler yaşandığını, aynı gün verileceği söylenen sonuçların ertesi gün bildirildiğini, bu nedenle planlı uçuşlarını ve hatta ameliyatlarını kaçıranlar bulunduğunu kaydetti.

Gazete, güneydeki havalimanlarının işletmecisi Hermes Airports yetkilisi Maria Kurupi’ye dayanarak, aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün yolculardan, güneye gidişlerinden 48 saat önce negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunun dün saat 23.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini yazdı.

Son bir haftada vaka sayısının 26 bini aştığı, tedavi gören kişi sayısının 200’lerde, yoğun bakımda yatan kişi sayısının 80’lerde seyrettiği ve referans hastanesinde tedavi görenlerin yüzde 85’inin aşısız olduğuna işaret edilen habere göre, Devlet Sağlık Hizmeti Örgütü (OKİPİ) Basın Sözcüsü Haralambos Harilau, “En kötü senaryoya hazırız” dedi.

Harilau, bu ay içinde yurt dışından 32 suni solunum cihazının ellerine ulaşacağını, yakın geçmişte 62 yeni sağlık görevlisi ve 6 yoğun bakım uzmanını işe aldıklarını, yoğun bakım uzmanlarından 3’ünün göreve başladığını, 3’ünün de Ocak ayı içinde Yunanistan’dan geleceğini açıkladı.