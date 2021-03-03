Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği: “Kuzeyde hiçbir sendikanın çatısı altına girmeyeceğiz”

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayıp uzun yıllardır güneyde çalışanların örgütlü olduğu Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği Yönetim Kurulu yaptığı açıklama ile kuzeyde hiçbir sendikanın çatısı altına girmeyeceğini duyurdu. Güneydeki sendikalarda örgütlü olduklarını kaydeden Dernek Yönetim Kurulu, kuzeydeki sendikalara da Dernekleri için saygı çağrısı yaptı

G.K.Ç Derneği Yön. Kurulu açıklaması şöyle:

“Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayıp uzun yıllardır güneyde çalışarak hayatını ve ailesinin geçimini idame ettiren biz çalışanlar özellikle son 1 yıl içinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covit-19 salgını nedeniyle çok zor bir süreç içine girmiş ve büyük mağduriyetler yaşamaya başlamıştık.

Birlikte daha güçlü olabilme adına Ekim 2020 tarihinde sadece bizlere ait olmasını istediğimiz sadece bizim sesimizi daha güçlü duyurabilmemiz adına GÜNEY KIBRISTA ÇALIŞANLAR DERNEĞİ adı altındaki derneğimizi büyük uğraşlar sonunda 25 Aralık 2020 tarihinde resmi olarak kurmuş ve bu tarihten itibaren mücadelemize Dernek sıfatı ile devam etmiş ve herkesin de malumu olan son 3 aylık süreçte de bizler için alınan eşitsiz kararlar karşısında büyük bir mücadele örneği göstererek 22 Şubatta tekrardan tüm arkadaşlarımızın işlerine kavuşmasının yolunu sağlamış olmakla birlikte gerek Hükümet kanadı gerekse tüm kurum ve kuruluşlarda Derneğimiz kabul ve itibar görmeye başlamıştır. Bizler bundan sonraki süreçte bizlere karşı Kuzeyde ve Güneyde oluşabilecek olumsuzluklara karşı tüm arkadaşlarımızla birlikte mücadele gücünü artırmak adına derneğimizin çatısı altında toplanmaya başlamış bulunmaktayız.

Bizler hakkında daha öncede bazı basın organlarında aslı astarı olmayan ve tüm kitlemizi zan altında bırakan SENDİKA altında birleşme kararı aldığımızı önceden de yine basın yolu ile gerekçeleri ile yalanlamış ve yine buradan bugün basında çıkan ayni içerikli bir haber sonrasında da tekrardan açıklama yapmamıza sebep olmuştur. Buradan son kez duyuruyoruz ki biz Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği üyeleri ve yönetimi olarak Kuzeyde hiç bir sendika çatısı altına girmeyeceğiz. Bizler zaten güneydeki sendikalarda sendika üyesi olmamız nedeni ile Kuzeydeki sendikaların bizlere bir avantaj veya dezavantaj sağlayabileceğine kanaat getirmemekteyiz.

Daha öncede dediğimiz gibi tüm sendikal platformlara saygımız olmakla birlikte onlardan da kurulmuş olan GÜNEY KIBRISTA ÇALIŞANLARIN her platformda sesi durumuna gelen derneğimize da saygı duymalarını rica ederiz. Buradan bir kez daha tüm Güneyde çalışan arkadaşlarımıza derneklerine sahip çıktıkları için teşekkür ederiz. Aramıza her gün katılarak ailemizin büyüyerek güçlenmesine katkı koyan ve koyacak olan tün Güney çalışanı arkadaşlarımız, şimdiden hoş geldiniz sefa getirdiniz

TEK YÜREK TEK GÜÇ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”.