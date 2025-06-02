Güney iki yangın helikopteri aldı

Kıbrıs’ın güneyi, yangınların artacağı yaz sezonu öncesinde iki yangın söndürme helikopteri aldı.

Cyprus Mail’in haberine göre, Savunma Bakanlığı, yaz yangın sezonuna yönelik hazırlıkları kapsamında, orman yangınlarına müdahale çalışmalarını desteklemek amacıyla iki helikopter teslim aldı.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Christos Pieris’in yaptığı açıklamaya göre, hava araçları özel bir yükleniciyle imzalanan kiralama anlaşması çerçevesinde temin edildi. Anlaşmanın, ülkenin havadan yangınla mücadele kapasitesine anında takviye sağlayacağı kaydedildi.

Pieris, anlaşmanın Maliye Bakanlığı’nın yeni hava araçları alımına ilişkin ihaleyle ilgili sürecin tamamlanmasına kadar her ay yenileneceğini belirtti.

İki helikopter daha alınacak, rakam 11’e yükselecek

Bakanlık, önümüzdeki on gün içinde iki helikopterin daha teslim alınmasını bekliyor. Bu ilave araçlar, yangın riski yüksek dönem boyunca 11 tam donanımlı yangın söndürme hava aracından oluşan bir filonun operasyonel hedefini karşılamaya yardımcı olacak.

Kiralama kararının, artan sıcaklıklar ve kurak koşulların kırsal ve ormanlık alanlarda ciddi tehdit oluşturduğu bir dönemde, Kıbrıs’ın yoğun bir yangın sezonuna hazırlanması nedeniyle alındığı belirtildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ise hükümetin bu yıl yangınlarla mücadele için hava aracı kiralanması konusunda henüz herhangi bir açıklaması bulunmuyor.