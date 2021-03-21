Güney AstraZeneca ile devam
Kıbrıs’ın güneyinde AstraZeneca aşısı yeniden yapılmaya başlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde AstraZeneca aşısı yeniden yapılmaya başlandı.
Bazı AB üyesi ülkelerinde aşı olanlarda kan pıhtılaşması olduğu gerekçesiyle AstraZeneca aşısı Avrupa İlaç Tehlikesi Değerlendirmesi Ajansı (PRAC) tarafından askıya alınmştı. Araştırmaların ardından aşı ile kan pıhtılaşması arasında ilişki olmaması saptanması sonucu güneyde AstraZeneca aşısının vurulmasına 19 Mart’ta yeniden başlandı.
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Etiketler : aşı, corona, AstraZeneca