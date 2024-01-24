Güney %5 daha ucuz

Serap ŞAHİN

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetindeki ürünlerin fiyatları, hem kuzey hem de güneydeki marketlerde karşılaştırıldı, güney “TL/Euro farkına rağmen” %5 daha ucuz çıktı.

Diş macununda 83 TL, domateste 40 TL, granül kahvede 160 TL ve kırmızı ette 263 TL’lik farkın gözlemlendiği fiyatlara göre, YENİDÜZEN’in belirlediği alışveriş listesi için kuzeyde 3 bin 965 TL, güneyde ise 3 bin 772 TL ödemek gerekiyor. Aradaki fark, 193 TL. Kuzeyde ve güneyde temel tüketim ve gıda fiyat karşılaştırması yapan YENİDÜZEN sebze-meyve, kişisel bakım, temel tüketim ve et fiyatlarını güney ile karşılaştırdı, aradaki fark yüzde 5 çıktı.

Özellikle sebze ve meyvede birçok çeşitte güneyin, kuzeyden daha maliyetli olduğu gözlemlenirken 5 çeşit ürünün güneyde çok daha hesaplı olduğu gözlerden kaçmadı. Mutfağın vazgeçilmezleri arasında olan patates, domates, salatalık, yeşilbiber ve muzun güneyde çok daha uygun fiyata satıldığı görüldü.

Şampuan ve diş macununda güneyin çok daha hesaplı olduğu görülürken, aynı marka diş macununun kuzeyde 83 TL daha maliyetli satışa sunulduğu gözlemlendi.

7 kalem temel tüketim ürününden 4’ünün güneyde daha hesaplı satıldığı görülürken kuzeyde de 3 ürün daha uygun fiyata raflarda yerini aldı. Özellikle aynı marka ve gramajdaki nescafe fiyatı kuzeyde 373,90 TL’ye satılırken, güneyde 214 TL’ye satıldığı görüldü. Aradaki 160 TL’lik fiyat farkı ise şaşırttı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde alınacak birer kilo 6 farklı et çeşidi 2 bin 860 TL olurken, güneyde ise 2 bin 597 TL olduğu görüldü. İkisinin arasındaki fark ise 263 TL çıktı.

Domateste fark % 242,65

Özellikle sebze ve meyvede birçok çeşitte güneyin, kuzeyden daha maliyetli olduğu gözlemlenirken 5 çeşit ürünün güneyde çok daha hesaplı olduğu gözlerden kaçmadı. Mutfağın vazgeçilmezleri arasında olan patates, domates, salatalık, yeşilbiber ve muzun güneyde çok daha uygun fiyata satıldığı görüldü. Kuzeyde 21,75 TL olan patates güneyde 15,78; kuzeyde 55,75 TL olan domates güneyde 16,27 TL; kuzeyde 49,90 TL olan salatalık güneyde 21,58; kuzeyde 59,95 TL olan yeşilbiber güneyde 48,15 TL ve kuzeyde 49,95 TL olan muz güneyde 38,19 TL’ye reyonlarda yerini alıyor. Kuzeyde domates yüzde 242,65, salatalık ise yüzde 131,23 daha pahalı satışa sunuluyor.

Aynı marka diş macununda 83 TL fark!

Şampuan ve diş macununda güneyin çok daha hesaplı olduğu görülürken, aynı marka diş macununun kuzeyde 83 TL daha maliyetli satışa sunulduğu gözlemlendi. Güneyde 66 TL’ye denk gelen diş macunu, kuzeyde 149,7 TL’ye satılıyor. Yine aynı marka şampuan kuzeyde 118 TL’ye satılırken, güneyde bu rakam 111 TL’ye denk geliyor.

Nescafede 160 TL fiyat farkı

7 kalem temel tüketim ürününden 4’ünün güneyde daha hesaplı satıldığı görülürken kuzeyde de 3 ürün daha uygun fiyata satılıyor. Özellikle aynı marka ve gramajdaki nescafe fiyatı kuzeyde 373,90 TL’ye satılırken, güneyde 214 TL’ye satılıyor. Aradaki 160 TL’lik fiyat farkı ise şaşırttı. 1 litre zeytinyağı kuzeyde 438 TL’yken güneyde 330 TL, 1 kilo tuz kuzeyde 26,50 TL’yken güneyde 19,59 TL, zwan marka bolibif kuzeyde 81 TL, güneyde 71 TL’ye raflarda yerini alıyor. Nutella, yumurta, 1 kilo ayçiçeği yağı ise kuzeyde daha uygun fiyata satılıyor.

Ette 263 TL fark..

Kıbrıs’ın kuzeyinde alınacak birer kilo 6 farklı et çeşidi 2 bin 860 TL, güneyde ise 2 bin 597 TL hesap çıkıyor. İkisinin arasındaki fark ise 263 TL.

YENİDÜZEN’in, Kıbrıs’ın güneyindeki üç farklı kasap ve market fiyatlarından aldığı ortalamaya göre

6 çeşit kırmızı et ürününden 5 tanesinin kuzeyde daha pahalı olduğu ortaya çıktı. Özellikle en çok tercih edilen et çeşitlerinden dana kıymanın güneye oranla kuzeyde yüzde 31,57 daha maliyetli satışa sunulduğu görülürken, kuzu etindeki ise 92 TL fark dikkat çekti.